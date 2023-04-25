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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:46:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لمشاكل الإنترنت لديك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة بفضل تقنية UDP المتطورة الخاصة بنا. على عكس TCP ، الذي يعتمد على تأكيد البيانات وإعادة الإرسال ، يعطي UDP الأولوية للسرعة والكفاءة ، مما يجعله الخيار المثالي للبث والألعاب عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى ، بما في ذلك تشفير AES-256 وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN على الشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى؟ إن تفانينا في تقديم تجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا يميزنا عن المنافسة. بالإضافة إلى ذلك ، مع خطط الأسعار المعقولة والواجهة سهلة الاستخدام ، يعد isharkVPN Accelerator الخيار الأمثل لكل من مستخدمي VPN المبتدئين وذوي الخبرة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المحدود للمحتوى يعيقك - قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام udp عبر tcp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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