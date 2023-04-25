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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك باستخدام iSharkVPN Accelerator ومتصفح Tor

ishark blog article

2023-04-25 22:47:12

إذا كنت شخصًا مهتمًا بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أنك تعرف أهمية شبكات VPN ومتصفح Tor. في عالم اليوم ، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية وخروقات البيانات أكثر شيوعًا ، أصبحت حماية هويتك عبر الإنترنت ومعلوماتك الحساسة أكثر أهمية من أي وقت مضى. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN ومتصفح Tor ، حيث يقدمان طبقة إضافية من الحماية لأنشطتك عبر الإنترنت.



أحد أفضل الأشياء في مسرع isharkVPN هو أنه أحد أسرع خدمات VPN الموجودة على الإطلاق. بفضل تقنية التسريع المتقدمة ، يمكنك الاستمتاع باتصالات وسرعات تنزيل أسرع ، مما يعني أنه يمكنك دفق المحتوى المفضل لديك وتصفح الويب وتنزيل الملفات دون أي تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يستخدم تشفيرًا عسكريًا لضمان أمان بياناتك دائمًا ، حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة.



شيء رائع آخر حول مسرع isharkVPN هو أنه يسمح لك بالوصول إلى مواقع الويب والمحتوى الذي قد يكون مقيدًا في بلدك أو منطقتك. هذا يعني أنه يمكنك إلغاء حظر خدمات البث مثل Netflix و Hulu و BBC iPlayer والاستمتاع بمحتواها بغض النظر عن مكان وجودك. بالإضافة إلى ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الخوادم الموجودة في بلدان مختلفة ، مما يمنحك المزيد من الخيارات لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى الذي تريده.



لكن ماذا عن متصفح Tor؟ Tor هو متصفح مجاني ومفتوح المصدر يسمح لك بتصفح الويب دون الكشف عن هويتك. إنه يعمل عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال شبكة من الخوادم التطوعية ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت أو تحديد عنوان IP الخاص بك. باستخدام Tor ، يمكنك زيارة مواقع الويب دون ترك أي آثار رقمية ، ويمكنك حتى الوصول إلى الويب المظلم ، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه من خلال محركات البحث التقليدية.



يوفر الجمع بين مسرع isharkVPN ومتصفح Tor طبقة إضافية من الحماية لأنشطتك على الإنترنت. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك تشفير حركة المرور على الإنترنت وحماية بياناتك من أعين المتطفلين ، بينما يتيح لك متصفح Tor تصفح الويب بشكل مجهول والوصول إلى المحتوى الذي قد يكون مقيدًا في منطقتك. معًا ، يقدمون حلًا قويًا لأي شخص يريد الحفاظ على خصوصية أنشطته عبر الإنترنت وأمانها.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN سريعة وموثوقة توفر ميزات أمان متقدمة ، فإن مسرع isharkVPN يستحق بالتأكيد التحقق منه. وإذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك على الإنترنت وترغب في تصفح الويب بشكل مجهول ، فإن متصفح Tor يعد خيارًا رائعًا. من خلال الجمع بين هاتين الأداتين ، يمكنك الاستمتاع بتجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام متصفح تور ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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