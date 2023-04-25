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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator والوصول إلى WhatsApp في دبي

ishark blog article

2023-04-25 22:48:41

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! توفر خدمتنا سرعات فائقة وميزات أمان محسّنة والقدرة على الوصول إلى المحتوى المحظور من أي مكان في العالم.



أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لجوء الأشخاص إلى الشبكات الافتراضية الخاصة هو تجاوز القيود المفروضة على تطبيقات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp. إذا كنت في دبي ، فربما لاحظت أنه تم حظر تطبيق WhatsApp في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017. ويرجع سبب هذا الحظر إلى حد كبير إلى التشفير التام للتطبيق ، مما يجعل من الصعب على السلطات المراقبة والرقابة مجال الاتصالات.



ولكن مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك بسهولة تجاوز هذه القيود والوصول إلى WhatsApp من أي مكان في دبي. تقوم خدمتنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وتوجيهها عبر خادم بعيد ، مما يجعلها تبدو كما لو كنت تتصل بالإنترنت من موقع مختلف. لا يسمح لك هذا بالوصول إلى WhatsApp فحسب ، بل إنه يحمي أيضًا خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.



بالإضافة إلى توفير الوصول إلى المحتوى المقيد ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا مجموعة من المزايا الأخرى. تتيح لك خدمتنا تجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت والاستمتاع بسرعات أعلى عند دفق الملفات الكبيرة أو تنزيلها. نحن نقدم أيضًا نطاقًا تردديًا غير محدود ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الوصول إلى أي حدود للبيانات.



فلماذا تختار iSharkVPN Accelerator؟ خدمتنا سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة وتوفر أداء وأمانًا لا مثيل لهما. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، لا توجد مخاطر في تجربتنا. اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بالوصول غير المقيد إلى الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تم حظر تطبيق whatsapp في دبي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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