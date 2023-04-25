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استمتع بتجربة البث المطلقة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:48:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة أثناء تصفح الويب بأمان. تعمل تقنيتنا الفريدة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، بحيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح دون أي انقطاع.



لكن بالحديث عن البث ، هل سمعت عن أخبار إزالة Modern Family من Netflix؟ انها حقيقة. بعد سنوات من كونها مفضلة لدى المعجبين على منصة البث ، لم تعد المسرحية الهزلية الناجحة متاحة للمشاهدة على Netflix.



فلماذا تمت إزالة Modern Family من Netflix؟ كل ذلك يعود إلى اتفاقيات الترخيص. يتعين على منصات البث مثل Netflix أن تدفع مقابل حقوق بث المحتوى ، وهذه الاتفاقيات ليست دائمًا طويلة الأجل. في هذه الحالة ، انتهت صلاحية اتفاقية الترخيص لـ Modern Family ، وتمت إزالة العرض من Netflix.



لكن لا تخف ، عشاق العائلة الحديثة. لا يزال بإمكانك مشاهدة العرض على منصات البث الأخرى مثل Hulu ، أو يمكنك شراء حلقات أو مواسم فردية على Amazon Prime Video و Google Play و iTunes.



وأثناء قيامك ببث برامجك المفضلة على هذه المنصات ، تأكد من تحسين تجربة المشاهدة باستخدام مسرع isharkVPN. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالبث غير المنقطع باستخدام مسرع isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تمت إزالة العائلة الحديثة من Netflix ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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