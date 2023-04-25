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قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:50:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التحميل الطويلة بشكل محبط؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية يمكنها تحسين سرعة الإنترنت لديك بشكل كبير ، مما يجعل التصفح والبث أسرع وأكثر متعة من أي وقت مضى. من خلال تحسين اتصالك وتجاوز أي قيود على النطاق الترددي ، يضمن iSharkVPN Accelerator حصولك على أقصى استفادة من خدمة الإنترنت الخاصة بك.



ولكن لماذا يتم إعادة توجيه بحثك على الإنترنت إلى Yahoo؟ من المحتمل أن يكون هذا نتيجة لبرامج ضارة أو برامج إعلانية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، والتي يمكنها اختراق متصفحك وإعادة توجيه عمليات البحث الخاصة بك إلى محرك بحث مختلف. قد يكون هذا مزعجًا وخطيرًا ، حيث يمكن لهذه البرامج أيضًا تتبع عادات التصفح الخاصة بك وجمع معلوماتك الشخصية.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تطمئن إلى أن اتصالك آمن وأن عمليات البحث الخاصة بك آمنة. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا حماية بياناتك من أعين المتطفلين ، بينما تضمن خوادمنا حول العالم أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي تريده ، بغض النظر عن مكان وجودك.



لذا قل وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت وعمليات إعادة التوجيه غير المرغوب فيها ، ورحب بالسرعات الفائقة والأمان الذي لا يُضاهى لـ iSharkVPN Accelerator. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا عندما أبحث عن شيء ما يتم إعادة توجيهه إلى yahoo ، استمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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