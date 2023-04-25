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عزز الأمان والسرعة عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و DuckDuckGo

ishark blog article

2023-04-25 22:52:01

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة لا تحمي خصوصيتك على الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسريع سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! تضمن تقنيتنا المتطورة أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة أثناء تصفح الإنترنت بأمان ودون الكشف عن هويتك.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت والتنزيلات البطيئة وتدفق الفيديو البطيء. تم تحسين خوادم VPN الخاصة بنا للحصول على أقصى سرعة ، بحيث يمكنك الاستمتاع بتجارب تصفح وألعاب وبث سلسة. بالإضافة إلى أن خدمتنا متوافقة مع جميع الأجهزة الرئيسية ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android والمزيد.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على تواجدك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. يضمن التشفير العسكري لدينا حماية بياناتك من المتسللين والمتطفلين والتهديدات الإلكترونية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تعني سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أننا لا نتتبع أو نخزن أنشطتك عبر الإنترنت مطلقًا ، مما يمنحك إخفاء الهوية والخصوصية بشكل كامل.



الآن ، قد تتساءل لماذا يجب على زوجك استخدام DuckDuckGo - محرك البحث الذي يركز على الخصوصية. حسنًا ، على عكس محركات البحث الأخرى مثل Google أو Bing ، فإن DuckDuckGo لا يتتبع أو يخزن سجل البحث أو المعلومات الشخصية. هذا يعني أنه يمكن لزوجك الاستمتاع بتجربة تصفح خاصة وآمنة حقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يحظر DuckDuckGo أيضًا الإعلانات وأجهزة التتبع ، مما يمنحك تجربة تصفح أنظف وأسرع.



باختصار ، يعد كل من isharkVPN Accelerator و DuckDuckGo مزيجًا مثاليًا لأي شخص يبحث عن تجربة سريعة وآمنة وخصوصية على الإنترنت. اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم وابدأ التصفح بثقة. ولا تنس التبديل إلى DuckDuckGo للحصول على تجربة بحث خاصة حقًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستخدم زوجي duckduckgo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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