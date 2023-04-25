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أطلق العنان للإمكانيات الحقيقية للإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:52:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتسمح لك بتجاوز القيود الجغرافية ، مما يتيح لك الوصول إلى أي موقع ويب ترغب فيه. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك تصفح الويب بأمان وخصوصية.



ولكن لماذا يتخلص موقع المدونات الشهير Tumbex من المدونة؟



لسوء الحظ ، أعلنت Tumbex مؤخرًا أنها ستزيل جميع محتويات البالغين من نظامها الأساسي. هذا يعني أنه سيتم حذف أي مدونة تحتوي على محتوى للبالغين ، حتى إذا تم وضع علامة عليها على أنها "آمنة للعمل". أثار هذا القرار ضجة كبيرة بين مستخدمي Tumbex ، لأنه حد بشكل كبير من المحتوى المتاح على الموقع.



ومع ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز هذا التقييد والوصول إلى أي محتوى للبالغين تريده. ستسمح لك تقنيتنا بتصفح الويب بأمان وخصوصية دون خوف من الرقابة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة ووصول غير مقيد إلى الويب. لا تدع قرار Tumbex يحد من تجربتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تتخلص tumbex من مدونة ، وتتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وتخفي عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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