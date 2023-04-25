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حماية خصوصيتك وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 20:42:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. يعمل برنامجنا الثوري على تعزيز سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات ، مما يمنحك تجربة تصفح وبث سريع للغاية.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - كما أن isharkVPN يعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك. يضمن التشفير من الدرجة العسكرية أن يظل نشاطك على الإنترنت سريًا ، مما يحميك من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية المحتملة.



عند الحديث عن الخصوصية ، من المهم ملاحظة أنه لا يتم إنشاء جميع محركات البحث على قدم المساواة. بينما قد تدعي DuckDuckGo أنها خيار "يركز على الخصوصية" ، من المهم أن تتذكر أنها لا تزال تجمع بعض البيانات - بما في ذلك عنوان IP الخاص بك وسجل البحث. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تكون نتائج البحث أقل شمولاً ودقة من محركات البحث الأخرى.



فلماذا تقبل بأقل من الأفضل؟ قم بالتبديل إلى isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجارب تصفح سريعة وآمنة وشاملة. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والخصوصية المعرضة للخطر - ومرحبًا بعالم أفضل عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا لا يجب عليك استخدام duckduckgo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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