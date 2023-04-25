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عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wi-Fi Analyzer

ishark blog article

2023-04-25 20:42:38

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت الذي لا ينتهي؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرّع iSharkVPN ومحلل Wi-Fi!



مع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت بأمان بسرعات فائقة. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا تقنية تشفير متقدمة لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين ، مع تحسين اتصالك بالإنترنت أيضًا. قل وداعًا للتباطؤ ومرحبًا بالتصفح السلس!



ولكن ماذا لو لم تكن المشكلة في اتصالك بالإنترنت ، بل شبكة Wi-Fi الخاصة بك؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه محلل Wi-Fi الخاص بنا. تقوم أداتنا المتقدمة بمسح شبكة Wi-Fi الخاصة بك وتحديد أي مشكلات قد تؤدي إلى إبطاء اتصالك. سواء كان تداخلًا من أجهزة أخرى أو إشارة ضعيفة ، سيحدد المحلل الخاص بنا المشكلة ويقدم حلولاً لتحسين سرعة Wi-Fi لديك.



وأفضل جزء؟ يتوفر كل من مسرع iSharkVPN ومحلل Wi-Fi مجانًا! ما عليك سوى تنزيل تطبيقنا والبدء في تجربة سرعات إنترنت أسرع اليوم. لا تدع الإنترنت البطيء يعيقك بعد الآن - جرب iSharkVPN ومحلل Wi-Fi الخاص بنا الآن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام محلل wi fi والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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