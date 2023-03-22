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عزز نطاق Wi-Fi الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-22 21:49:53

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة ونطاق شبكة Wi-Fi المحدود في المنزل أو في المكتب؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



يجمع هذا الجهاز القوي بين مزايا VPN وموسع نطاق Wi-Fi ليمنحك سرعات إنترنت فائقة السرعة مع نطاق ممتد. يمكنك أن تقول وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا وسرعات التنزيل البطيئة باستخدام iSharkVPN Accelerator.



فهو لا يعزز نطاق شبكة Wi-Fi فحسب ، بل إنه يشفر أيضًا حركة المرور على الإنترنت بتشفير من الدرجة العسكرية. يضمن ذلك أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين والمتسللين ومجرمي الإنترنت.



iSharkVPN Accelerator سهل الاستخدام ويمكن إعداده في دقائق. ما عليك سوى توصيله بمأخذ طاقة وتوصيله بجهاز التوجيه الموجود لديك. يقوم الجهاز تلقائيًا بتحسين اتصالك بالإنترنت وتعزيز نطاق شبكة Wi-Fi.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت على جميع أجهزتك ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يمكنك أيضًا توصيل أجهزة متعددة في نفس الوقت دون مواجهة أي تأخير أو تباطؤ في السرعة.



سواء كنت تعمل من المنزل ، أو تبث برامجك المفضلة ، أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator يساعدك على حل المشكلة. قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ونطاق Wi-Fi المحدود وقم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم.



استمتع بحرية الإنترنت السريع والآمن والموثوق به مع iSharkVPN Accelerator. اطلب جهازك الآن واستمتع بمزايا VPN وموسع نطاق Wi-Fi في جهاز واحد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك نطاق wi fi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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