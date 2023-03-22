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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-22 22:00:28

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN يمكنها مساعدتك في تسريع اتصالك بالإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN هو الخيار الأمثل لك. مع أحدث التقنيات ، يمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN على زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. سواء كنت تتصفح الويب أو تشاهد مقاطع الفيديو أو تلعب عبر الإنترنت ، يمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت.



ولكن لماذا تحتاج إلى خدمة VPN يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك؟ حسنًا ، إذا كنت شخصًا يستخدم الإنترنت بشكل متكرر للعمل أو الترفيه ، فأنت تعلم كيف يمكن أن يكون الأمر محبطًا عندما يكون اتصالك بالإنترنت بطيئًا. يمكن أن تؤدي سرعات الإنترنت البطيئة إلى تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا وأوقات تحميل طويلة وحتى انتهاكات للبيانات. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالاتصالات فائقة السرعة.



لكن هذا ليس كل شيء. مع الإعلان الأخير عن إغلاق Wickr لتطبيق المراسلة الآمنة ، يبحث العديد من الأشخاص عن نظام أساسي جديد للرسائل الآمنة. لحسن الحظ ، تقدم isharkVPN تطبيق المراسلة الآمن الخاص بها ، isharkMessenger. مع isharkMessenger ، يمكنك إرسال واستقبال الرسائل بتشفير من طرف إلى طرف ، مما يضمن أن رسائلك في مأمن من أعين المتطفلين.



فما تنتظرون؟ إذا كنت تبحث عن خدمة VPN يمكنها مساعدتك في تسريع اتصالك بالإنترنت وتطبيق مراسلة آمن لتحل محل Wickr ، فإن isharkVPN هو الخيار الأمثل لك. اشترك في isharkVPN اليوم واختبر مزايا اتصال إنترنت سريع وآمن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الإغلاق والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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