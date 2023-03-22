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iSharkVPN: الحل لإغلاق Wickr

ishark blog article

2023-03-22 22:03:07

في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى ، أصبحت الخصوصية والأمن عبر الإنترنت مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت ، خاصة مع إغلاق الأخبار الأخيرة لـ Wickr. ومع ذلك ، لا تخف ، حيث يوجد حل لإبقائك آمنًا ومتصلاً - مسرع isharkVPN.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة ، مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية تمامًا. يوفر المسرع اتصالاً عالي السرعة ومشفرًا يحافظ على أمان بياناتك الحساسة من أعين المتطفلين والمتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



علاوة على ذلك ، مع إغلاق الأخبار الأخيرة لـ Wickr ، أصبح isharkVPN Accelerator أكثر أهمية. كان Wickr تطبيق مراسلة عالي التصنيف كان معروفًا بتشفيره من طرف إلى طرف ، ولكن مع إغلاقه ، يبحث المستخدمون الآن عن طرق بديلة للحفاظ على خصوصيتهم.



يمكن أن يكون مسرع IsharkVPN هو الحل النهائي. تستخدم VPN أحدث تقنيات التشفير لتأمين بياناتك عبر الإنترنت ، سواء كنت تتصفح الإنترنت أو تتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك. يضمن المسرع عدم المساس بخصوصيتك مطلقًا وعدم تسريب معلوماتك إلى أي شخص.



لذلك ، إذا كنت تبحث عن حل أمان موثوق به وموثوق به عبر الإنترنت ، فإن isharkVPN Accelerator هو الحل. بفضل الميزات المتقدمة والتقنية المتطورة ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال والبقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك بأمان. لا تنتظر أكثر من ذلك ، احصل على isharkVPN Accelerator اليوم واحم خصوصيتك على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إغلاق الشاشة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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