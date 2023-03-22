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ابق آمنًا وسريعًا مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-22 22:05:49

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! إذا كنت شخصًا يقدر الخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، فربما تكون قد سمعت عن الأخبار الأخيرة حول إغلاق Wickr. هذه ضربة لأولئك الذين اعتمدوا على التطبيق للرسائل المشفرة ونقل الملفات. لكن لا تخف ، فهناك حل للمساعدة في حماية نشاطك وبياناتك عبر الإنترنت.



تقديم isharkVPN Accelerator - أداة قوية لا تقوم فقط بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ولكن أيضًا تسرع تجربتك على الإنترنت. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب أو تصفح الويب ، يضمن isharkVPN Accelerator حماية بياناتك من أعين المتطفلين.



مع إغلاق Wickr ، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تتحكم في خصوصيتك عبر الإنترنت. يقدم isharkVPN Accelerator تشفيرًا من الدرجة العسكرية ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الحساسة في مأمن من المتسللين والجواسيس والتهديدات الإلكترونية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، مع الخوادم الموجودة في أكثر من 40 دولة ، يمكنك الوصول بسهولة إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



لا تنتظر حتى فوات الأوان. ابدأ في استخدام isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. من خلال تطبيقنا سهل الاستخدام ، يمكنك أن تكون جاهزًا للعمل في غضون دقائق ، وفريق دعم العملاء المخصص لدينا متاح دائمًا لمساعدتك.



قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت وابق في صدارة اللعبة مع isharkVPN Accelerator. قل وداعًا لـ Wickr ومرحبًا براحة البال. جرب isharkVPN Accelerator اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إيقاف التشغيل والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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