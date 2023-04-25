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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Widescribe

ishark blog article

2023-04-25 20:45:09

نقدم لك Ultimate VPN وحل النسخ: iSharkVPN Accelerator و WideScribe!



هل ترغب في تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة أثناء الاستمتاع باتصال إنترنت مشفر؟ هل تريد نسخ ملفاتك الصوتية بدقة وكفاءة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator و WideScribe!



iSharkVPN Accelerator هي خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) قوية تعزز سرعة اتصالك بالإنترنت بنسبة تصل إلى 150٪. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس والتنزيلات الأسرع والتصفح السلس ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، مع تشفير 256 بت من الدرجة العسكرية ، ستتم حماية نشاطك عبر الإنترنت دائمًا من أعين المتطفلين.



لكن هذا ليس كل شيء. لقد دخلنا أيضًا في شراكة مع WideScribe لنقدم لك خدمة نسخ استثنائية. يستخدم WideScribe برنامجًا متطورًا للتعرف على الكلام ونسخًا بشريًا لتقديم خدمات نسخ دقيقة وسريعة. باستخدام WideScribe ، يمكنك نسخ ملفاتك الصوتية بسهولة ، سواء كنت طالبًا أو محترفًا أو صانع محتوى.



من خلال الجمع بين iSharkVPN Accelerator و WideScribe ، تحصل على الحل النهائي للخصوصية والأمان والإنتاجية عبر الإنترنت. سواء كنت تعمل عن بعد ، أو تدرس عبر الإنترنت ، أو تبث برامجك المفضلة ، فإن iSharkVPN Accelerator و WideScribe يغطيك.



لا ترضى باتصال إنترنت بطيء وغير آمن. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator و WideScribe اليوم وجرب قوة الخدمات عبر الإنترنت السريعة والآمنة والدقيقة. اشترك الآن واحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك توسيع النطاق والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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