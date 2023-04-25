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عزز أمانك على الإنترنت وسرعة التصفح مع iSharkVPN Accelerator و WideScribe VPN

ishark blog article

2023-04-25 20:45:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا مزيد من البحث ، لأنه مع مسرع isharkVPN و Widescribe VPN ، يمكنك الاستمتاع بإنترنت غير محدود وسريع البرق بنقرة زر واحدة.



يعمل مسرع IsharkVPN من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح بسرعات فائقة. تُعد خدمة VPN هذه مثالية للاعبين ومنشئو البث المباشر وأي شخص يريد الاستمتاع بالإنترنت عالي السرعة دون انقطاع. مع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى تريده بغض النظر عن مكان وجودك.



من ناحية أخرى ، تضمن Widescribe VPN خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. يقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت. باستخدام Widescribe VPN ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى تريده ، دون القلق بشأن المتسللين أو مجرمي الإنترنت أو المراقبة الحكومية.



يوفر كل من مسرع isharkVPN و Widescribe VPN واجهة سهلة الاستخدام ومتوافقة مع جميع الأجهزة ، بما في ذلك Windows و Mac و Android و iOS. يمكنك استخدام هذه الخدمات على أجهزة متعددة في نفس الوقت ، مما يضمن حماية جميع أجهزتك.



في الختام ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بإنترنت سريع وآمن ، فإن مسرع isharkVPN و Widescribe VPN هما الحلان الأمثل لك. باستخدام خدمات VPN هذه ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى تريده مع الحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها. جربهم اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك توسيع vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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