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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 20:45:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت مع الاستمرار في توفير الأمان والخصوصية من الدرجة الأولى لشبكة VPN. قل وداعًا للتخزين المؤقت وسرعات التنزيل البطيئة.



ولا تقلق بشأن أي تدخل من Windows Defender. برنامجنا متوافق تمامًا ولن يتسبب في أي تعارضات.



احصل على أفضل ما في العالمين مع مسرع isharkVPN. جربنا اليوم واختبر سرعات الإنترنت الفائقة دون التضحية بأمنك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أرامل المدافع والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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