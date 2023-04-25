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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wickr Me

ishark blog article

2023-04-25 20:45:46

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! هل أنت منزعج من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك أثناء الاتصال بالإنترنت؟ لا تقلق أكثر! تقديم IsharkVPN Accelerator - الحل النهائي لجميع مشاكل الإنترنت الخاصة بك!



مع الأخبار الأخيرة عن إغلاق Wickr Me لخدمة المراسلة الآمنة ، أصبحت المخاوف بشأن الخصوصية والأمان عبر الإنترنت في أعلى مستوياتها على الإطلاق. الخبر السار هو أن IsharkVPN Accelerator قد جعلك مغطى! لا تحافظ خدمة VPN الخاصة بنا على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وآمنها فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين سرعة الإنترنت لديك وأدائه!



يستخدم IsharkVPN Accelerator أحدث تقنيات التشفير لحماية حركة المرور على الإنترنت من أعين المتطفلين. من خلال خدمتنا ، يمكنك تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات دون القلق بشأن المتسللين أو المراقبة الحكومية أو اختناق مزود خدمة الإنترنت.



علاوة على ذلك ، فإن خدمة VPN الخاصة بنا سهلة الاستخدام ومتوافقة مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل الرئيسية. سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac أو Android أو iOS ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن إلى الإنترنت باستخدام IsharkVPN Accelerator.



فما تنتظرون؟ استفد من عرضنا المحدود واشترك اليوم في IsharkVPN Accelerator! تأتي خدمتنا مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، لذلك ليس لديك ما تخسره. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والمخاوف الأمنية عبر الإنترنت ، واستمتع بمزايا IsharkVPN Accelerator.



في الختام ، مع إغلاق Wickr Me لخدمة المراسلة الآمنة ، من الضروري أن تظل يقظًا بشأن الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. مع IsharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تشعر براحة البال مع العلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية وأن سرعة الإنترنت لديك محسّنة. اشترك الآن واستمتع بقوة IsharkVPN Accelerator!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تغلقني ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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