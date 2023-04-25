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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-25 20:45:53

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe! تعمل هاتان الأداتان القويتان معًا لتزويدك بتصفح إنترنت سريع وآمن.



isharkVPN هو أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت لأقصى سرعة. بفضل الخوارزميات المتقدمة والتوجيه الذكي ، يمكن لمسرع isharkVPN زيادة سرعات التنزيل والتحميل بنسبة تصل إلى 400٪. هذا يعني عدم انتظار المزيد من انتظار تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا أو تحميل الصفحات - يمكنك الاستمتاع بالتصفح والتدفق السلس.



لكن مسرع isharkVPN هو أكثر من مجرد معزز للسرعة. كما يوفر ميزات أمان متقدمة مثل التشفير ونفق VPN وحماية البرامج الضارة. هذا يعني أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين والهجمات الضارة.



وعندما تجمع بين مسرع isharkVPN و Windscribe ، تحصل على حل أمان كامل عبر الإنترنت. Windscribe هي خدمة VPN عالية التصنيف تقوم بتشفير كل حركة مرور الإنترنت الخاصة بك وإعادة توجيهها من خلال خادم آمن. هذا يعني أن نشاطك على الإنترنت خاص ومجهول تمامًا.



يوفر Windscribe أيضًا ميزات متقدمة مثل حظر الإعلانات وحظر المتتبع وحماية جدار الحماية. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الإنترنت دون أن يتتبعك المعلنون أو يستهدفهم المتسللون.



يوفر مسرع isharkVPN و Windscribe معًا حلًا قويًا لأي شخص يريد تصفحًا سريعًا وآمنًا للإنترنت. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو العمل عن بُعد أو مجرد تصفح الويب ، ستمنحك هذه الأدوات السرعة والأمان اللذين تحتاجهما.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن لم يسبق له مثيل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك widscribe ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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