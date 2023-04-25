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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 12:27:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات التخزين المؤقت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا الفريدة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 200٪ ، مما يمنحك تجربة تصفح وبث سريع للغاية.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الراحة بسهولة مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا حماية بياناتك الشخصية وسجل التصفح من أعين المتطفلين.



ولكن هذا ليس كل شيء - تتيح لك VPN الخاصة بنا أيضًا تغيير عنوان wifi الخاص بك ، وإضافة طبقة إضافية من إخفاء الهوية والأمان. هذا مهم بشكل خاص عند استخدام شبكات wifi العامة ، والتي غالبًا ما تكون عرضة للهجمات الإلكترونية.



فلماذا تقبل السرعات البطيئة وتجربة الإنترنت المخترقة؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وجرب الإنترنت كما لم يحدث من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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