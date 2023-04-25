التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WiFi Analyzer لنظام التشغيل Linux

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WiFi Analyzer لنظام التشغيل Linux

ishark blog article

2023-04-25 12:29:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات الاتصال المتكررة على جهاز Linux الخاص بك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ومحلل wifi للحصول على تجربة تصفح سلسة.



تضمن تقنية مسرع VPN الخاصة بنا أن سرعة الإنترنت لديك لا يخنقها مزود خدمة الإنترنت وتساعدك على الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا. مع isharkVPN ، يكون نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا أيضًا ، وذلك بفضل بروتوكولات التشفير المتقدمة الخاصة بنا.



ولكن هذا ليس كل شيء - تساعدك ميزة محلل wifi لدينا على تحسين شبكة wifi الخاصة بك عن طريق تحليل قوة الإشارة واستخدام القناة وعوامل أخرى. يضمن ذلك حصولك على أفضل سرعات واي فاي ممكنة ويقلل التداخل من الأجهزة الأخرى.



وأفضل جزء؟ يعمل مسرع isharkVPN ومحلل wifi بسلاسة على نظام Linux ، بحيث يمكنك الاستمتاع بالتصفح والبث المباشر واللعب دون انقطاع على نظام التشغيل المفضل لديك مفتوح المصدر.



لا تساوم على تجربة الإنترنت الخاصة بك - جرب مسرع isharkVPN ومحلل wifi اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك محلل wifi linux ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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