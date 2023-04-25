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عزز واي فاي Walmart الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 12:33:01

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت حتى 5 مرات ، مما يجعل البث والتنزيل أمرًا سهلاً.



وأفضل جزء؟ ليس عليك كسر البنك للحصول على إنترنت عالي السرعة. يمكنك الآن العثور على مسرّع isharkVPN في متاجر وول مارت. هذا صحيح - يحمل أكبر بائع تجزئة في العالم الآن مسرع الإنترنت القوي هذا.



ولكن انتظر هناك المزيد! قام Walmart أيضًا بتحديث شبكة wifi الخاصة بهم لتوفير سرعات أسرع وتغطية أفضل في متاجرهم. هذا يعني أنه يمكنك الآن التصفح والتسوق بسهولة مع الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع.



لذا توجه إلى Walmart اليوم واشتر مسرع isharkVPN لتعزيز تجربة الإنترنت لديك. مع سرعات أعلى وواي فاي أفضل ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi في وول مارت والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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