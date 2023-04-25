  • المنزل
  • ما هو VPN؟
  • تنزيل VPN
    • ويندوز VPNHOT
    • VPN
    • VPN أندرويد
  • الموارد
    • مركز المساعدة
    • التدوين
  • عَرَبِيّ
    • English
    • 简体中文
    • Bahasa Indonesia
    • Tiếng Việt
    • Bahasa Malaysia
    • Basa Jawa
    • Čeština
    • English - India
    • Español
    • Français
    • German
    • Italian
    • Magyar
    • Nederlands
    • Polish
    • Português
    • Română
    • Thailand
    • Turkish (Turkey)
    • Ελληνικά
    • украї́нська мо́ва
    • Русский
    • عَرَبِيّ
    • 한국어
    • 日本語
Get isharkVPN
التدوين > عزز واي فاي Walmart الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

عزز واي فاي Walmart الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 12:33:01
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت حتى 5 مرات ، مما يجعل البث والتنزيل أمرًا سهلاً.

وأفضل جزء؟ ليس عليك كسر البنك للحصول على إنترنت عالي السرعة. يمكنك الآن العثور على مسرّع isharkVPN في متاجر وول مارت. هذا صحيح - يحمل أكبر بائع تجزئة في العالم الآن مسرع الإنترنت القوي هذا.

ولكن انتظر هناك المزيد! قام Walmart أيضًا بتحديث شبكة wifi الخاصة بهم لتوفير سرعات أسرع وتغطية أفضل في متاجرهم. هذا يعني أنه يمكنك الآن التصفح والتسوق بسهولة مع الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع.

لذا توجه إلى Walmart اليوم واشتر مسرع isharkVPN لتعزيز تجربة الإنترنت لديك. مع سرعات أعلى وواي فاي أفضل ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi في وول مارت والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
Get isharkVPN
اختيرت يدوياً مواد ذات صلة
article
احصل على سرعات VPN فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator
2023-03-27 18:00:18
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:57:44
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:55:08
Download the ishark mobile app for iOS or Android. google apple
الخطوبة
ما هو بروتوكول الإنترنت الخاص بي؟
Free-vpn
VPN لألعاب الفيديو
VPN Service
VPN Stream-sports
steaming
ishark VPN
ما هو VPN؟
VPN للنوافذ
VPN ل iPhone.
VPN لأندرويد
الدعم والمساعدة
مركز المساعدة
سياسة الخصوصية
شروط الخدمة
Contact Us
email [email protected]
[email protected] NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD ALL rights reserved