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عزز سرعة الإنترنت ونطاقك باستخدام مسرع isharkVPN ووضع جسر WiFi

ishark blog article

2023-04-25 12:34:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ووضع جسر wifi.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. قل وداعًا لأوقات التحميل اللانهائية ومرحبًا بالبث السلس والتنزيل.



لكن هذا ليس كل شيء. يسمح لك وضع جسر wifi الخاص بنا بتوسيع شبكة wifi الخاصة بك إلى مناطق منزلك أو مكتبك التي كانت بعيدة المنال في السابق. لا مزيد من المناطق الميتة أو الإشارات الضعيفة.



فلماذا تختار isharkVPN؟ نحن نقدم أعلى مستويات الأمان وحماية الخصوصية ، مع تشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. بالإضافة إلى ذلك ، تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام من السهل على أي شخص استخدامها.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN ووضع جسر wifi اليوم واستمتع بإنترنت فائق السرعة واتصال سلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك وضع جسر wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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