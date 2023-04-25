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عزز سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator وماسح قناة WiFi

ishark blog article

2023-04-25 12:34:57

هل سئمت من اتصالات الإنترنت البطيئة والمتقطعة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وماسح قنوات wifi!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت حتى 5 مرات. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة النطاق الترددي. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير أثناء مكالمات الفيديو أو الألعاب أو البث. بالإضافة إلى ذلك ، مع تشفير isharkVPN من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن لأن نشاطك على الإنترنت آمن ومأمون.



لكن هذا ليس كل شيء. يتيح لك ماسح قناة wifi الخاص بنا تحديد أفضل قناة wifi لاتصالك. من خلال اختيار القناة المثلى ، يمكنك تقليل التداخل وتحسين سرعة الإنترنت واستقراره. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص في المناطق المزدحمة ، مثل الشقق أو مباني المكاتب ، حيث قد تتنافس شبكات wifi المتعددة على النطاق الترددي.



يوفر مسرع isharkVPN والماسح الضوئي لقنوات wifi معًا حلاً شاملاً لمشاكل الإنترنت لديك. قل وداعًا للاتصالات البطيئة ومرحبًا بسرعات الإنترنت الفائقة. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك فحص قناة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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