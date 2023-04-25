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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و WiFi Bridge Router

ishark blog article

2023-04-25 12:35:05

تقديم الحل النهائي لمشكلات سرعة الإنترنت والاتصال البطيئة: iSharkVPN Accelerator و WiFi Bridge Router



هل سئمت من المعاناة من بطء سرعة الإنترنت ومشكلات الاتصال عندما تحاول تصفح الويب أو دفق مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ هل تجد نفسك تكافح من أجل الاتصال بشبكة WiFi في مناطق معينة من منزلك أو مكتبك؟ إذا كان الأمر كذلك ، فلدينا الحل النهائي لك: iSharkVPN Accelerator و WiFi Bridge Router.



يعد iSharkVPN Accelerator أداة قوية تساعد المستخدمين على زيادة سرعة الإنترنت وتجنب التخزين المؤقت عند بث مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل سريعة ، حتى خلال ساعات الذروة عندما تكون الشبكة مزدحمة. إنه يعمل عن طريق تحسين اتصالك بالإنترنت وإعطاء الأولوية لحركة المرور المهمة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة إنترنت سلسة وغير منقطعة.



لكن هذا ليس كل شيء. يأتي مسرع iSharkVPN أيضًا مزودًا بشبكة VPN مدمجة ، مما يساعد على تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وحماية خصوصيتك. يسمح لك بتصفح الإنترنت بشكل مجهول وآمن ، دون خوف من سرقة البيانات أو تتبعها.



بالإضافة إلى iSharkVPN Accelerator ، نحن نقدم أيضًا WiFi Bridge Router الذي يساعد على تمديد تغطية WiFi والقضاء على المناطق الميتة. يعمل هذا الموجه كجسر بين شبكة WiFi الحالية وأجهزتك ، مما يسمح لك بالاتصال بالإنترنت من أي مكان في منزلك أو مكتبك. إنه مثالي للمنازل الكبيرة والمباني متعددة الطوابق والمكاتب ذات الطوابق المتعددة.



يأتي WiFi Bridge Router أيضًا بميزات متقدمة مثل المراقبة الأبوية وشبكة الضيف وتحديد أولويات الشبكة. باستخدام هذه الميزات ، يمكنك التحكم في من يصل إلى شبكتك ، وتقييد الوصول إلى مواقع ويب معينة ، وتحديد أولويات حركة مرور الشبكة لضمان إكمال المهام المهمة دون انقطاع.



بشكل عام ، يعد iSharkVPN Accelerator و WiFi Bridge Router الأدوات المثلى لأي شخص يريد زيادة سرعة الإنترنت وحماية خصوصيته وتحسين تغطية WiFi. سواء كنت لاعبًا أو لاعب بث مباشر أو مجرد شخص يحتاج إلى اتصال إنترنت سريع وموثوق ، فإن منتجاتنا توفر لك ما تحتاجه.



فلماذا تنتظر؟ اطلب iSharkVPN Accelerator و WiFi Bridge Router اليوم وجرب الإنترنت بالطريقة التي كان من المفترض أن تكون - سريعة وآمنة وموثوقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام جهاز توجيه wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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