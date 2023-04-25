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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator واستمتع بحرية واي فاي مجانية

ishark blog article

2023-04-25 12:37:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات التخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



باستخدام مسرع isharkVPN ، ستتمكن من الوصول إلى سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يجعل البث تجربة سلسة. سواء كانت Netflix أو Hulu أو أي خدمة بث أخرى ، فلن تقلق أبدًا بشأن التخزين المؤقت مرة أخرى.



ولكن هذا ليس كل شيء - يساعد برنامج isharkVPN أيضًا في ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت ، يحافظ مسرع isharkVPN على أمان معلوماتك الشخصية من المتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



وإذا كنت في طريقك ، فلا تنسَ ميزة wifi المجانية في isharkVPN. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك تصفح الإنترنت بأمان وبصورة آمنة بغض النظر عن مكان وجودك ، دون الحاجة إلى القلق بشأن أمان شبكات wifi العامة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة ، وخصوصية وأمان محسّنين ، وواي فاي مجاني في حزمة واحدة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi fre ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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