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عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وبوابة WiFi

ishark blog article

2023-04-25 12:38:20

نقدم لك مسرع iSharkVPN الثوري وبوابة WiFi! إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وضعف الاتصالات ، فهذا هو الحل الأمثل لك.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة تصل إلى 10 مرات أسرع من شبكات VPN التقليدية. هذا ممكن بفضل الخوارزمية الفريدة لدينا التي تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتوجيه حركة المرور الخاصة بك عبر أسرع الخوادم المتاحة.



لكن هذا ليس كل شيء. تضمن بوابة WiFi أيضًا أن شبكة منزلك أو مكتبك آمنة ومحمية من التهديدات السيبرانية. يستخدم بروتوكولات التشفير والأمان المتقدمة للحفاظ على بياناتك آمنة من المتسللين وأعين المتطفلين.



ما يميزنا عن مزودي VPN الآخرين هو التزامنا برضا العملاء. نحن نقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، حتى تتمكن من استخدام خدمتنا بثقة.



سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو مجرد تصفح الويب ، فإن iSharkVPN Accelerator و WiFi Gateway سيوفران لك تجربة سلسة وآمنة عبر الإنترنت. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك بوابة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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