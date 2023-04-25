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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN ورسم الخرائط الحرارية لشبكة WiFi

ishark blog article

2023-04-25 12:39:36

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث أفلامك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم تقنية تسريع VPN الخاصة بنا لتحسين تجربتك عبر الإنترنت من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أقصى سرعة وموثوقية. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتباطؤ والتخزين المؤقت والاستمتاع بالتصفح السلس والبث المباشر واللعب.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا تقنية متقدمة لرسم الخرائط الحرارية لشبكة wifi لمساعدتك في تحديد المناطق في منزلك أو مكتبك حيث تكون إشارة wifi أقوى وأضعف. تتيح لك هذه المعلومات تحسين شبكة wifi الخاصة بك للحصول على تغطية أفضل وسرعات إنترنت أسرع.



سواء كنت لاعبًا أو لاعب بث مباشر أو تبحث ببساطة عن اتصال إنترنت أفضل في المنزل ، يمكن أن يوفر مسرع isharkVPN وتخطيط الحرارة لشبكة wifi الحل الذي تحتاجه. جرب isharkVPN اليوم واختبر أفضل سرعات إنترنت ممكنة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك رسم الخرائط الحرارية لشبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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