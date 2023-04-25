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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wifi Heatmapper

ishark blog article

2023-04-25 12:39:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وضعف إشارة WiFi في المنزل أو في العمل؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و WiFi heatmapper.



مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة ستحدث ثورة في تجربتك على الإنترنت. تعمل تقنية VPN القوية الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتمنحك أسرع سرعات ممكنة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. قل وداعًا للتخزين المؤقت ووقت التأخير ، ومرحبًا بالبث السلس والتنزيلات السريعة للغاية والتصفح السلس.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا أداة WiFi heatmapper لمساعدتك على تحسين قوة إشارة WiFi. سيقوم مخطط الحرارة الخاص بنا بمسح مساحتك وتزويدك بخريطة مرئية لقوة إشارة WiFi. سيساعدك هذا في تحديد المناطق الميتة والمناطق الضعيفة في منزلك أو مكتبك ، وتحسين وضع جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على أقصى تغطية.



نحن نتفهم أن الأمان يمثل أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بالنشاط عبر الإنترنت. لهذا السبب يوفر مسرع isharkVPN تشفيرًا عسكريًا لحماية نشاطك على الإنترنت والحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية. تتيح لك VPN الخاصة بنا أيضًا تصفح الإنترنت بشكل مجهول ، مما يحمي عنوان IP الخاص بك من أعين المتطفلين.



لا تنتظر أكثر من ذلك لتجربة سرعات الإنترنت الفائقة وقوة إشارة WiFi المحسّنة. جرب مسرع isharkVPN و WiFi heatmapper اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi heatmapper والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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