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عزز تجربة Wi-Fi الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator و Wi-Fi Heatmap

ishark blog article

2023-04-25 12:40:05

iSharkVPN Accelerator و WiFi Heatmap: المزيج المثالي للإنترنت السريع والآمن



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والأمان المخترق أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و WiFi Heatmap. تعمل هاتان الأداتان القويتان معًا لتزويدك بسرعات إنترنت فائقة وأمن موثوق.



مع iSharkVPN Accelerator ، يتم تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أقصى سرعة. تضمن هذه الأداة اتصالك بأسرع الخوادم المتاحة ، مما يزيل التأخير والتخزين المؤقت أثناء البث أو تنزيل المحتوى. يساعدك أيضًا على تجاوز الرقابة على الإنترنت والقيود الجغرافية ، مما يسمح لك بالوصول إلى أي موقع ويب أو تطبيق من أي مكان في العالم.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بأمن الإنترنت. وهنا يأتي دور WiFi Heatmap. تنشئ هذه الأداة خريطة مرئية لإشارات WiFi في منطقتك ، مما يساعدك على تحديد مخاطر الأمان المحتملة. يوفر WiFi Heatmap أيضًا معلومات حول قوة الإشارة واستخدام القناة والتداخل ، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتحسين شبكة WiFi لديك للحصول على أداء وأمان أفضل.



عند استخدام iSharkVPN Accelerator و WiFi Heatmap معًا ، يخلقان مزيجًا لا مثيل له من السرعة والأمان. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة ، مع العلم أن نشاطك محمي بواسطة تشفير من الدرجة العسكرية. وباستخدام WiFi Heatmap ، يمكنك التأكد من أن شبكة WiFi في منزلك أو مكتبك آمنة وتعمل في أفضل حالاتها.



فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN Accelerator و WiFi Heatmap اليوم واستمتع بإنترنت سريع وآمن وموثوق كما لم يحدث من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام خريطة واي فاي ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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