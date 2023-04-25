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جرب الإنترنت بسرعة البرق مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 12:40:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها عندما تعمل من المنزل أو أثناء السفر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات فائقة واتصال سلس بغض النظر عن مكان وجودك. تعمل تقنية VPN الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وتقليل التأخير وزيادة سرعات التنزيل والتحميل. ستتمكن من البث والتصفح والعمل بسهولة ، حتى على شبكات Wi-Fi العامة.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. تتيح لك ميزة wifi hitmap معرفة قوة شبكات Wi-Fi القريبة قبل الاتصال. بهذه الطريقة ، يمكنك تجنب الشبكات ذات الإشارات الضعيفة والمخاطر الأمنية المحتملة واختيار اتصال أقوى وأكثر أمانًا.



بالإضافة إلى ذلك ، تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من السهل البدء واستكشاف أي مشكلات قد تنشأ وإصلاحها.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والاتصالات غير الموثوقة تبطئك. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة واتصال سلس بغض النظر عن مكان وجودك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الوصول لخريطة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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