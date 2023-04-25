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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 12:43:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تحسين شبكتك وتوجيه حركة المرور عبر خوادمنا الآمنة. سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو جهازًا لوحيًا أو هاتفًا ذكيًا ، يضمن isharkVPN Accelerator أن تكون سرعات الإنترنت لديك سريعة ومتسقة.



لكن هذا ليس كل شيء. مع isharkVPN Accelerator ، تتم حماية خصوصيتك وأمانك أيضًا. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا من أعين المتطفلين.



وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تتبع استخدامهم ، يوفر isharkVPN Accelerator سجلات wifi مفصلة توضح لك مقدار البيانات التي تستخدمها والمواقع التي تزورها. يساعدك هذا في البقاء على رأس استخدامك للإنترنت والتحكم في تكاليف البيانات الخاصة بك.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بأسرع اتصال بالإنترنت وأكثره أمانًا وخصوصية على الإطلاق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك سجلات wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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