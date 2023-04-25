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جرب الإنترنت بسرعة البرق مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 12:44:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى نقاط اتصال WiFi المجانية؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول غير المقيد إلى نقاط اتصال WiFi القريبة منك. لا مزيد من التخزين المؤقت المحبط أو إمكانيات التصفح المحدودة. ما عليك سوى الاتصال بـ iSharkVPN Accelerator وتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، تحمي نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية المحتملة. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن مع العلم أن خصوصيتك محمية.



وأفضل جزء؟ iSharkVPN Accelerator ميسور التكلفة وسهل الاستخدام. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك الاتصال بخادم قريب وبدء التصفح بسرعة البرق.



فما تنتظرون؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الإمكانات الكاملة للإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزة WiFi Near Me Free الإضافية ، يمكنك الاستمتاع بخدمة WiFi مجانية في أي مكان بالقرب منك. لا تفوّت هذا المزيج الذي لا يهزم من السرعة والأمان والراحة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi بالقرب مني مجانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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