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حافظ على أمانك مع مسرع iSharkVPN وقم بالوصول إلى شبكة WiFi دون قلق على الإنترنت

ishark blog article

2023-04-25 12:44:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الآمنة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. تتيح لك تقنيتنا الحديثة تصفح الإنترنت بسرعات فائقة ، مع الحفاظ على أمان بياناتك أيضًا.



مع isharkVPN Accelerator ، ستتمكن من الوصول إلى الإنترنت دون أي تأخير أو تأخير. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعملون عن بعد أو يحتاجون إلى إنترنت موثوق للبث والألعاب. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك أسرع سرعات ممكنة.



لكن هذا ليس كل شيء. نحن أيضًا نعطي الأولوية لسلامتك على الإنترنت. من خلال اتصالنا الآمن ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا حماية بياناتك من المتسللين ومجرمي الإنترنت.



ومع ميزة WiFi No Internet Secured ، لن تقلق أبدًا بشأن شبكات WiFi غير الآمنة مرة أخرى. تقوم هذه الميزة تلقائيًا باكتشاف اتصالات WiFi غير الآمنة وتأمينها باستخدام تقنية VPN الخاصة بنا ، مما يضمن حماية بياناتك حتى أثناء التنقل.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا مثيل له. بفضل تقنيتنا ، يمكنك تصفح الويب بثقة وسهولة. اشترك الآن واستمتع بفترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi بدون تأمين على الإنترنت ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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