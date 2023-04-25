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عزز أداء شبكتك مع iSharkVPN Accelerator وتطبيق WiFi Range Tester

ishark blog article

2023-04-25 12:46:10

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وضعف الاتصال؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وتطبيق اختبار نطاق شبكة wifi!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك وتحسين تجربتك على الإنترنت. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو اللعب أو تصفح الويب ، فإن هذا التطبيق سيعمل على تحسين اتصالك ويضمن تجربة سلسة.



ولكن انتظر هناك المزيد! سيساعدك تطبيق اختبار نطاق wifi الخاص بنا على تحديد قوة إشارة wifi الخاصة بك وتحديد أي مناطق ميتة في منزلك أو مكتبك. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك ضبط موضع جهاز التوجيه الخاص بك أو الاستثمار في موسع wifi لضمان أقصى تغطية.



يوفر مسرع isharkVPN وتطبيق wifi range tester معًا حلاً شاملاً لجميع احتياجات الإنترنت الخاصة بك. قل وداعًا لبطء الاتصال ومرحبًا بالسرعات الفائقة.



لا تنتظر أكثر من ذلك لتحسين تجربتك على الإنترنت. قم بتنزيل isharkVPN Accelerator وتطبيق wifi range tester اليوم وابدأ في الاستمتاع بمزايا اتصال أقوى وأسرع.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تطبيق wifi range tester ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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