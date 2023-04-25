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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و WiFi Router Bridge Mode

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و WiFi Router Bridge Mode

ishark blog article

2023-04-25 10:22:18
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ هل تبحث عن حل لتحسين تجربتك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ووضع جسر جهاز التوجيه اللاسلكي.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز اختناق الإنترنت والاستمتاع بسرعة البرق. تعمل هذه التقنية المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزيز النطاق الترددي الخاص بك ، بحيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح بأقصى سرعات. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ، ومرحبًا ببث الفيديو السلس والألعاب عبر الإنترنت.

لكن هذا ليس كل شيء. يوفر isharkVPN أيضًا وضع جسر موجه wifi ، والذي يسمح لك بتمديد إشارة wifi الخاصة بك والقضاء على المناطق الميتة في منزلك. من خلال توصيل جهاز التوجيه الخاص بك بـ isharkVPN ، يمكنك إنشاء شبكة سلسة تغطي كل ركن من أركان منزلك. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت عالية في كل غرفة ، دون أي انقطاع.

فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم مع مسرع isharkVPN ووضع جسر جهاز التوجيه اللاسلكي. من خلال الإعداد السهل ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك البدء في الاستمتاع بإنترنت سريع وموثوق به في لمح البصر. لا تقبل الإنترنت البطيء وغير الموثوق به - قم بالتبديل إلى isharkVPN اليوم واختبر الفرق.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك وضع جسر موجه wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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