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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع iSharkVPN وعنوان IP الخاص بجهاز توجيه WiFi

ishark blog article

2023-04-25 10:22:40

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وبأسعار معقولة توفر سرعة إنترنت فائقة السرعة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator ، الحل النهائي لجميع احتياجاتك الأمنية على الإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعة إنترنت فائقة السرعة ونطاق ترددي غير محدود وإخفاء كامل للهوية عبر الإنترنت ، وكل ذلك وأنت مرتاح في منزلك.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ iSharkVPN Accelerator في قدرته على زيادة سرعة الإنترنت لديك ، مما يسمح لك ببث مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب بشكل أسرع من أي وقت مضى. مع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يضمن iSharkVPN Accelerator حصولك دائمًا على أسرع اتصال ممكن وأكثره أمانًا.



بالإضافة إلى إمكانيات تعزيز السرعة ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. يتضمن ذلك تشفيرًا عسكريًا وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ومجموعة واسعة من البروتوكولات للاختيار من بينها ، بما في ذلك OpenVPN و L2TP و IKEv2.



ولكن هذا ليس كل شيء: يأتي iSharkVPN Accelerator أيضًا مع ميزة عنوان IP الخاص بجهاز توجيه WiFi ، والتي تتيح لك الوصول بسهولة إلى لوحة إدارة جهاز التوجيه الخاص بك وإجراء أي تغييرات ضرورية على إعدادات الشبكة الخاصة بك. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تواجه مشكلة في اتصالك بالإنترنت أو تحتاج إلى تكوين جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على الأداء الأمثل.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN سريعة وموثوقة وآمنة توفر أيضًا مجموعة من الميزات القوية مثل WiFi Router IP Address ، فابحث عن iSharkVPN Accelerator. مع الأسعار المعقولة ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فهو الحل الأمثل لجميع احتياجاتك الأمنية على الإنترنت. اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة وإخفاء الهوية على الإنترنت بالكامل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على عنوان IP لجهاز التوجيه wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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