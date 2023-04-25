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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع iSharkVPN وصحن القمر الصناعي WiFi

عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع iSharkVPN وصحن القمر الصناعي WiFi

ishark blog article

2023-04-25 10:23:02
هل تبحث عن طريقة لتحسين سرعة الإنترنت لديك وأمانه؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و WiFi Satellite Dish.

إذا سئمت من بطء سرعات الإنترنت ، وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ، وانقطاع الاتصالات ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator. إنه يعمل عن طريق تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، حتى تتمكن من الاستمتاع بتنزيلات أسرع وبث أكثر سلاسة.

ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان متقدمة لحماية نشاطك عبر الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك التصفح والدفق والتنزيل براحة البال.

وإذا كنت تكافح للحصول على إشارة Wi-Fi قوية في منزلك أو مكتبك ، فإن iSharkVPN WiFi Satellite Dish هو الحل الأمثل. إنه يعمل عن طريق تعزيز إشارة Wi-Fi الخاصة بك باستخدام تقنية الأقمار الصناعية المتقدمة ، حتى تتمكن من الاستمتاع باتصال موثوق وسريع في جميع أنحاء المساحة الخاصة بك.

سواء كنت تعمل من المنزل أو تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب فقط ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator و WiFi Satellite Dish على تحقيق سرعات أعلى وأمان أفضل. فلماذا تنتظر؟ جربهم اليوم وشاهد الفرق بنفسك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام طبق الأقمار الصناعية عبر شبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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