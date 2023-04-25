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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و WiFi Scan

ishark blog article

2023-04-25 10:23:09

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات المحفوفة بالمخاطر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ومسح wifi!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تسريع الإنترنت عن طريق تحسين حركة مرور الشبكة وتقليل زمن الوصول. وهذا يعني سرعة البث والتنزيل والتصفح من أجلك.



لكن الإنترنت الأسرع ليس سوى جزء من المعادلة. تضمن ميزة فحص wifi الخاصة بنا اتصالك بأكثر الشبكات المتاحة أمانًا وأمانًا. مع تزايد الهجمات الإلكترونية وسرقة المعلومات الشخصية ، من الضروري حماية نفسك أثناء استخدام شبكات الواي فاي العامة.



تقدم isharkVPN تشفيرًا من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مع التأكد من بقاء نشاطك على الإنترنت سريًا. وباستخدام خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم.



قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم واختبر قوة المسرعات ومسح wifi. ستشكرك سرعة الإنترنت والأمان لديك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إجراء مسح ضوئي لشبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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