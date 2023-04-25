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قم بتأمين وجودك عبر الإنترنت باستخدام برنامج isharkVPN Accelerator و Wifi Scan

ishark blog article

2023-04-25 10:23:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وانقطاع الاتصال المحبط؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وبرنامج مسح wifi!



يعمل برنامج التسريع لدينا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل والتحميل. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث والتصفح السلس.



ومن خلال برنامج فحص wifi الخاص بنا ، يمكنك بسهولة اكتشاف واستكشاف أي مشكلات تتعلق بشبكة wifi الخاصة بك وإصلاحها. من تحديد التداخل إلى تحسين اختيار القناة ، يضمن برنامجنا أن لديك أقوى إشارة wifi ممكنة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا ومجهول الهوية. من خلال تشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك التصفح والبث براحة بال.



فلماذا تستقر على الإنترنت البطيء وغير الموثوق عندما يمكنك التمتع بسرعات فائقة وأمن من الدرجة الأولى؟ جرب مسرع isharkVPN وبرنامج مسح wifi اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مسح برنامج wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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