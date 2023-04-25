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عزز سرعة الإنترنت لديك وأمن اتصالك باستخدام iSharkVPN Accelerator وتطبيق Wifi Scanner

ishark blog article

2023-04-25 10:23:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN مسرع وتطبيق wifi scanner ، الحل النهائي لجميع مشاكل الإنترنت الخاصة بك.



مسرع isharkVPN هو تقنية متطورة تعمل على زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات مع توفير أمان وخصوصية محسنين. من خلال الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب وخدمات البث المفضلة لديك دون أي قيود.



لكن هذا ليس كل شيء - يشتمل تطبيق isharkVPN أيضًا على ماسح ضوئي لشبكة wifi يسمح لك باكتشاف أي ثغرات في شبكتك وتأمين اتصالك. من خلال بضع نقرات فقط ، يمكنك التأكد من حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين.



وأفضل جزء؟ يتوفر تطبيق isharkVPN المسرع والماسح الضوئي لشبكة wifi لكل من أجهزة iOS و Android. سواء كنت في المنزل أو أثناء التنقل ، يمكنك الاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة وراحة البال التامة.



لذلك لا تنتظر أكثر من ذلك - قم بتنزيل تسريع isharkVPN وتطبيق wifi scanner اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة. قل وداعًا للسرعات البطيئة ومرحبًا بعالم الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تطبيق wifi scanner والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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