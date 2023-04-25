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التدوين > عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك باستخدام isharkVPN Accelerator و Wifi Scanner لنظام التشغيل Windows

عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك باستخدام isharkVPN Accelerator و Wifi Scanner لنظام التشغيل Windows

ishark blog article

2023-04-25 10:24:01
نقدم iSharkVPN Accelerator و WiFi Scanner لنظام التشغيل Windows!

هل تعبت من سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت المزعج؟ هل أنت قلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و WiFi Scanner لنظام التشغيل Windows.

يعد iSharkVPN Accelerator أداة قوية تعزز سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين أداء اتصال VPN الخاص بك. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون المساس بأمنك على الإنترنت.

لكن هذا ليس كل شيء! يأتي iSharkVPN أيضًا مع ماسح ضوئي مدمج لشبكة WiFi يساعدك على تحديد أي نقاط ضعف في شبكتك اللاسلكية. باستخدام هذه الأداة القوية ، يمكنك بسهولة اكتشاف أي وصول غير مصرح به إلى شبكة WiFi واتخاذ إجراءات لحماية معلوماتك الشخصية وبياناتك الحساسة.

سواء كنت تبث برامجك التلفزيونية المفضلة أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت أو تتصفح الويب فقط ، فإن iSharkVPN Accelerator و WiFi Scanner لنظام التشغيل Windows هو كل ما تحتاجه للاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وخالية من القلق.

فلماذا تنتظر؟ قم بتنزيل iSharkVPN اليوم واختبر قوة تقنية VPN المتطورة وإمكانيات مسح WiFi. مع iSharkVPN Accelerator و WiFi Scanner لنظام التشغيل Windows ، ستستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وأكثر إمتاعًا!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

باستخدام isharkVPN ، يمكنك استخدام نوافذ الماسح الضوئي لشبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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