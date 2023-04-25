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التدوين > قم بحماية شبكة WiFi الخاصة بك باستخدام مسرع IsharkVPN ومفتاح أمان Wi-Fi

قم بحماية شبكة WiFi الخاصة بك باستخدام مسرع IsharkVPN ومفتاح أمان Wi-Fi

ishark blog article

2023-04-25 10:24:16
هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والقلق المستمر بشأن أمان شبكة Wi-Fi الخاصة بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.

تم تصميم تقنية التسريع الخاصة بنا لتحسين سرعة الإنترنت لديك ، مما يمنحك اتصالات فائقة السرعة للبث المباشر والتصفح وغير ذلك. وبفضل بروتوكولات التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن نشاطك على الإنترنت آمن من أعين المتطفلين.

لكن ماذا عن شبكة Wi-Fi الخاصة بك؟ بينما يستخدم العديد من الأشخاص كلمات مرور بسيطة لحماية شبكات Wi-Fi الخاصة بهم ، فإن هذا قد يجعلك عرضة للمتسللين ومجرمي الإنترنت. بدلاً من ذلك ، فكر في استخدام مفتاح أمان Wi-Fi - طريقة أكثر تقدمًا لتأمين شبكتك.

يستخدم مفتاح الأمان مجموعة فريدة من الأرقام والحروف لمصادقة الأجهزة الموجودة على شبكتك ، مما يجعل من الصعب على المستخدمين غير المصرح لهم الوصول إليها. ومع خدمة VPN من isharkVPN ، يمكنك ضمان حماية جميع أجهزتك بطبقة إضافية من التشفير.

فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والتدابير الأمنية الضعيفة؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN ومفتاح أمان Wi-Fi اليوم للحصول على تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مفتاح أمان wifi مقابل كلمة المرور ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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