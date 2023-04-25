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أطلق العنان لسرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وافهم معنى WiFi SSID

ishark blog article

2023-04-25 10:25:53

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ولكن ما هو WiFi SSID بالضبط ، ولماذا يهم؟ SSID (معرف مجموعة الخدمات) هو الاسم الذي يطلق على شبكة لاسلكية. إنه اسم التعريف الذي يتيح لك الاتصال بشبكة معينة عندما تبحث عن اتصالات WiFi على جهازك. يمكن أن يساعد فهم ماهية SSID وكيفية تغييره في تحسين سرعة الإنترنت لديك وأمانه.



مع iSharkVPN Accelerator ، لن تقلق بشأن سرعات الإنترنت البطيئة أو الأمن الضعيف. توفر خدمة VPN الخاصة بنا اتصال إنترنت آمنًا وخاصًا ، وتحمي معلوماتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تطبيقنا سهل الاستخدام ، يمكنك الاتصال بأسرع خادم متاح ، مما يمنحك سرعات فائقة وبثًا غير متقطع.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi ssid ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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