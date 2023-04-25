التدوين > دفق أسرع وأكثر أمانًا مع iSharkVPN Accelerator وبرنامج WiFi Tester

دفق أسرع وأكثر أمانًا مع iSharkVPN Accelerator وبرنامج WiFi Tester

ishark blog article

2023-04-25 10:26:37

هل تبحث عن خدمة VPN لا تحافظ فقط على خصوصية أنشطة الإنترنت الخاصة بك ولكن أيضًا تزيد من سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت بنسبة تصل إلى 50٪ ، مما يسمح لك ببث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة دون أي تخزين مؤقت أو تأخير. تعمل هذه التقنية الحديثة عن طريق تحسين اتصالك بالإنترنت وموقع الخادم ، مما يضمن حصولك على أسرع السرعات الممكنة.



لكن هذا ليس كل شيء! يأتي iSharkVPN أيضًا مع برنامج اختبار WiFi قوي يسمح لك باختبار قوة وسرعة اتصال WiFi الخاص بك. يوفر هذا البرنامج معلومات مفصلة حول شبكتك ، بما في ذلك قوة الإشارة والسرعة ووقت الاستجابة ، بحيث يمكنك تحديد أي مشكلات بسرعة ومعالجتها قبل أن تؤثر على تجربتك عبر الإنترنت.



سواء كنت مسافرًا متكررًا أو طالبًا أو محترفًا في مجال الأعمال ، فإن برنامج iSharkVPN Accelerator وبرنامج اختبار WiFi قد جعلك مغطى. بفضل ميزاتها المتقدمة والواجهة سهلة الاستخدام ، تعد خدمة VPN هذه ضرورية لأي شخص يقدر الخصوصية عبر الإنترنت والإنترنت عالي السرعة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والأداء على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج اختبار wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN