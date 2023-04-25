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التدوين > اختبر سرعة الإنترنت الفائقة مع مسرع isharkVPN و Wifi Von

اختبر سرعة الإنترنت الفائقة مع مسرع isharkVPN و Wifi Von

ishark blog article

2023-04-25 07:18:23
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتهديدات الأمنية عند التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و wifi von.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع التمتع أيضًا بالحماية بواسطة تقنية تشفير من الطراز الأول. قل وداعًا للتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو والتنزيلات البطيئة ، ومرحبًا بتجربة تصفح الإنترنت السلسة.

بالإضافة إلى مزايا مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستفادة من الأمان والخصوصية المضافين مع wifi von. تضمن هذه الشبكة الافتراضية الخاصة أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا ، حتى عند استخدام شبكات WiFi العامة.

لقد ولت أيام المساومة على سرعة الإنترنت لديك لمزيد من الأمان. مع مسرع isharkVPN و wifi von ، يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين. فلماذا تنتظر؟ اشترك اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والتصفح عبر الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi von والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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