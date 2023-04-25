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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 07:18:59

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعة واستقرار اتصال VPN الخاص بك ، مما يسمح لك ببث مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح الويب بسهولة. مع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بأمنك وخصوصيتك على الإنترنت.



ولكن ماذا عن الجدل القديم حول WiFi مقابل Ethernet؟ على الرغم من أن WiFi مريح ، إلا أنه غالبًا ما يؤدي إلى سرعات أبطأ بسبب التداخل من الأجهزة والجدران الأخرى. من ناحية أخرى ، توفر اتصالات Ethernet اتصالاً مباشرًا ومستقرًا بجهاز التوجيه الخاص بك ، مما يؤدي إلى سرعات إنترنت أسرع.



لحسن الحظ ، مع ميزة تسريع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بمزايا كل من WiFi و Ethernet. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصال VPN الخاص بك ، سواء كنت متصلاً عبر WiFi أو Ethernet.



قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالاتصال السريع باستخدام ميزة تسريع isharkVPN. جربه بنفسك واختبر الفرق في السرعة والاستقرار اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifi مقابل سرعة إيثرنت ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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