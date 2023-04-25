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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN و WiFiNearMe

ishark blog article

2023-04-25 07:19:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند تصفح الويب أو بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Wifinearme.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة والوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات التي ربما تم حظرها مسبقًا. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما ينتج عنه تجربة أكثر سلاسة وموثوقية عبر الإنترنت.



ولكن ماذا لو كنت في طريقك ولا يمكنك الوصول إلى اتصال Wi-Fi ثابت؟ أدخل Wifinearme. يعمل هذا الجهاز المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi شخصية خاصة بك ، مما يسمح لك بالاتصال بالإنترنت من أي مكان دون القلق بشأن الاتصالات البطيئة أو غير الموثوق بها.



يؤدي الجمع بين مسرع isharkVPN و Wifinearme إلى إنشاء حل الإنترنت النهائي. يمكنك الآن تجربة سرعات إنترنت سريعة وآمنة أينما ذهبت ، من راحة منزلك إلى المقاهي والمطارات.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والاتصالات غير الموثوق بها. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN و Wifinearme وتحكم في تجربتك على الإنترنت. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wifinearme والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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