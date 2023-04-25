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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 07:19:59
هل تبحث عن خدمة VPN سريعة وموثوقة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! بفضل تقنيته المتقدمة ، يوفر iSharkVPN Accelerator سرعات فائقة وأمنًا لا يضاهى لإبقائك على اتصال ومحمي عبر الإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا إمكانية الوصول إلى خوادم في أكثر من 50 دولة حول العالم ، لذلك يمكنك الاستمتاع بوصول غير مقيد إلى المحتوى بغض النظر عن مكان وجودك. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام ، لم يكن من السهل أبدًا البقاء على اتصال ومحمي عبر الإنترنت.

وبالنسبة لأولئك الموجودين في كندا الذين يتساءلون عن التحديث القادم لبروتوكول المراسلة MQTT ، فلدينا أخبار سارة - ستدعم iSharkVPN Accelerator بالكامل MQTT 5.0 ، بما في ذلك الميزات الجديدة والتحسينات التي تأتي معها. لذلك إذا كنت مطورًا أو مجرد شخص يرغب في البقاء على اطلاع بأحدث التقنيات ، فإن iSharkVPN Accelerator سيساعدك.

لا تقبل خدمة VPN دون المستوى - قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم وجرب خدمة VPN الأسرع والأكثر أمانًا في السوق. ومع دعم MQTT 5.0 في الطريق ، لم يكن هناك وقت أفضل للانضمام إلى عائلة iSharkVPN. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك أن تكون 1883 متاحًا في كندا ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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