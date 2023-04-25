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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 07:20:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وظهور الإعلانات المزعجة في كل مرة تتصفح فيها الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تساعد تقنيتنا الحديثة في تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح لك بتصفح الويب بسرعات فائقة.

لكن هذا ليس كل شيء - مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا أن تقول وداعًا للإعلانات المزعجة التي تعيق تجربة التصفح لديك. تمنع تقنية VPN الخاصة بنا الإعلانات من خلال منع عرضها على جهازك.

لن تستمتع باتصال إنترنت أسرع فحسب ، بل ستتمكن أيضًا من الاستمتاع بتجربة تصفح خالية من الإعلانات.

فلماذا تنتظر؟ انضم إلى الملايين من مستخدمي isharkVPN الراضين واختبر مزايا تقنية التسريع وحظر الإعلانات اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر إعلانات vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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