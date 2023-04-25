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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 07:21:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! لا توفر تقنية VPN الخاصة بنا اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 100 مرة أسرع من شبكات VPN التقليدية.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب ، ودفق أي محتوى ، وتنزيل أي ملف دون خوف من الرقابة أو الاختناق. بالإضافة إلى ذلك ، تخفي VPN الخاصة بنا سجل التصفح الخاص بك عن أعين المتطفلين ، مما يضمن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.



ولكن قد تسأل ، هل ستخفي VPN حقًا سجل التصفح الخاص بي؟ الجواب نعم! يقوم مسرع isharkVPN بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، وتوجيهها عبر خادم آمن وإخفاء نشاطك عبر الإنترنت من مزود خدمة الإنترنت وأي مراقبة محتملة أخرى. يمكنك تصفح الويب دون القلق بشأن تطفل شخص ما على نشاطك عبر الإنترنت.



VPN الخاص بنا سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع المنصات الرئيسية ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android. بالإضافة إلى ذلك ، مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيتم التعامل مع أي أسئلة أو مخاوف على الفور.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والخصوصية المخترقة عبر الإنترنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في سرعة الإنترنت والأمان. سجل الآن واحصل على خصم 50٪ على الشهر الأول لك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إخفاء سجل التصفح الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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